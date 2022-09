LVMH s’engage pour la sobriété énergétique

(AOF) - LVMH annonce un plan de sobriété énergétique, afin de contribuer concrètement et sans délai à l'effort national. Face aux tensions actuelles sur le marché de l'électricité, qui risquent de s'accroître cet hiver lors des pics de consommation, le groupe LVMH a décidé de réduire sa consommation électrique dès le mois d'octobre, d'abord en France, puis dans l'ensemble du Groupe, à travers le monde.

Deux mesures phares vont permettre de baisser de 10 % la consommation énergétique entre octobre 2022 et octobre 2023 : l'extinction de l'éclairage des boutiques des Maisons du groupe entre 22h et 7h du matin et de celui des sites administratifs à 21 h; la modification des températures intérieures dans l'ensemble des sites industriels, des sites administratifs et des boutiques (– 1°C en hiver par rapport au réglage des températures actuelles et +1°C en été par rapport aux températures actuelles de déclenchement de la climatisation).

Ces mesures constituent un socle commun pour les Maisons du Groupe à partir duquel elles construisent leurs plans de sobriété énergétique en fonction de leurs spécificités.

Ainsi, le plan sobriété de Moët Hennessy vise une réduction de 15 % de ses consommations énergétiques dans le monde en 2023 vs 2021 à périmètre constant.

En complément, LVMH va mobiliser ses 34 000 collaborateurs en France autour de nouveaux comportements de consommation énergétique avec le lancement d'une grande campagne de sensibilisation autour des nouveaux gestes Energie : éteindre (lumière, écrans, ordinateurs…) ; débrancher (chargeurs, voitures électriques…) ; choisir des alternatives (à l'ascenseur, à l'imprimante) ; gérer les pointes de consommation.

En France, les collaborateurs du groupe seront incités à utiliser l'appli EcoWatt, qui permet, à la maison, de piloter sa consommation énergétique en fonction des pointes de demande.

Enfin, les investissements pour achever la transition énergétique du groupe vont être renforcés et concerneront autant le management énergétique (capteurs, compteurs, pilotage énergétique) que les énergies renouvelables partout dans le monde.

Une réflexion sur de nouvelles manières de produire la lumière et sur l'utilisation des qualités thermiques des couleurs est engagée.

Pour rappel, la consommation énergétique de LVMH en France est de 354 000 MWh soit la consommation annuelle électrique d'une ville de 150 000 habitants.

Le groupe avait déjà annoncé dès 2021 dans le cadre de LIFE 360, sa volonté d'atteindre 100 % d'approvisionnement en énergies renouvelables ou bas carbone pour l'ensemble de ses sites (ateliers, boutiques, bureaux) d'ici à 2026.

Aujourd'hui, le groupe est à 100 % d'électricité verte en France et 39 % d'énergie renouvelable dans le monde.

Les différentes mesures seront mises en œuvre dans le respect des dispositions légales de chaque pays.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Positions géographiques solides avec des revenus de 44,7 Mds€ répartis entre la France pour 8 %, le reste de l’Europe pour 16 %, les Etats-Unis pour 24 %, le Japon pour 7 % et le reste de l’Asie pour 34 % ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques -mode & maroquinerie pour 47 %, vins & spiritueux pour 11 %- et la distribution sélective pour 23 %, les parfums et cosmétiques pour 12 % et les montres & joaillerie ;

- Modèle opérationnel fondé sur 6 piliers : organisation décentralisée, intégration verticale de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et croissance interne ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,3 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président directeur général du conseil d’administration de 15 membres.

Enjeux

- Stratégie d’innovation au service de 3 enjeux : attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme « inside LVMH » pour les étudiants, programme DARE pour les innovations en interne, accueil de 50 start-ups dans l’incubateur « le LVMH Luxury Lab » / R&D dans la cosmétique (200 brevets et « centres de recherche) / digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » : circularité créative : éco-conception à 100 % des produits et emballage zéro plastique fossile en 2030 / transparence avec la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement en 2030 / engagement climat (trajectoire 15 ° et 100 % d’’énergie renouvelable pour les sites en boutiques en 2030) / biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes ((2026) et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas en 2030 ;

- Capacité à augmenter les prix dans la joaillerie et l’horlogerie, secteurs très concurrentiels.

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.