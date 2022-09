LVMH: s'engage pour la sobriété énergétique information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 11:45

(CercleFinance.com) - LVMH annonce un plan de sobriété énergétique, afin de contribuer à l'effort national, dès le mois d'octobre, d'abord en France, puis à travers le monde.



Deux mesures phares vont permettre de baisser de 10 % la consommation énergétique entre octobre 2022 et octobre 2023 :

L'extinction de l'éclairage des boutiques des Maisons du Groupe entre 22 et 7 heures du matin et de celui des sites administratifs à 21 heures ;

La modification des températures intérieures dans l'ensemble des sites industriels, des sites administratifs et des boutiques : - 1°C en hiver par rapport au réglage des températures actuelles ; +1°C en été par rapport aux températures actuelles de déclenchement de la climatisation.



En complément, LVMH va mobiliser ses 34 000 collaborateurs en France pour économiser au quotidien via des gestes simples (débrancher, éteindre etc.).



Enfin, les investissements pour achever la transition énergétique du Groupe vont être renforcés et concerneront autant le management énergétique que les énergies renouvelables partout dans le monde.



Pour rappel, la consommation énergétique de LVMH en France est de 354 000 MWh soit la consommation annuelle électrique d'une ville de 150 000 habitants.