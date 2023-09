Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : s'enfonce résolument sous les 750E, vers les 700E ? information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - LVMH confirme la cassure du plancher des 775E du 15 mars dernier.

LVMH perd -2,5% et s'enfonce résolument sous les 750E, ce qui pèse également sur le CAC40.

Avec un signal baissier doublement validé, le prochain objectif serait le palier des 700E, puis le plancher des 670E du 23/12/2022





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -3.97%