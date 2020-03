Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : ricoche sous 363,5E, pullback vers 336E Cercle Finance • 27/03/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - LVMH a manqué de pas grand chose le comblement du 'gap' des 373,8E du 5 mars (à 10E près). Le titre ricoche sous 363,5E et subit pullback vers 336E: un retracement de 50% du rebond amorcé le 19 mars sur 285E ramènerait le titre au contact des 324E.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -6.16%