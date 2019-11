Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : retrace son record absolu de clôture du 15/11 à 405,6E Cercle Finance • 25/11/2019 à 10:23









(CercleFinance.com) - Le rachat de Tiffany après une nouvelle surenchère à 135$ par titre qui valorise le joaillier US pour 16,2Mds$ (14,7MdsE) est salué par une hausse de plus de 2% qui permet au titre de retracer son record absolu de clôture du 15/11 à 405,6E. Le zénith d'ouverture du 18/11 à 406,65E semble à porté de main et par la même occasion le franchissement du sommet du corridor 394,5/406,6E, soit un potentiel de hausse vers 419E/420E.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +2.03%