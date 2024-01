Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : retombe sur 680E, -6% en 5 séances information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - LVMH entame mal l'année 2024 et retombe sur 680E, soit -6% en 5 séances : avec l'enfoncement des 674E, le titre semble filer tout droit vers un retracement du plancher majeur des 660E du 13 au 27 octobre 2023.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.61%