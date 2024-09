Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : retombe sur 650E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - LVMH retombe sur 650E et menace le support des 652E du 25 juillet : avec les signaux de ralentissement économiques qui se multiplient en Chine, on ne peut exclure de voir le titre retracer son plancher des 621E du 5 août.





Valeurs associées LVMH 646,80 EUR Euronext Paris -3,59%