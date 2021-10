Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : retombe sous 640E, 2ème échec sous 674E information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - LVMH ouvre un 'gap' sous 664E (après un second échec sous 674E en 1 mois) et retombe sous 640E: le titre pourrait retracer le triple support des 613/614E des 19/08, 20/09 et 1/10/2021.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.23%