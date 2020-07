Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : résultat net pdg de 522 ME au 1er semestre 2020 Cercle Finance • 27/07/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - LVMH réalise au premier semestre 2020 des ventes de 18,4 milliards d'euros, en baisse de 27 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en repli de 28 % par rapport à la même période de 2019. Au second trimestre, les ventes sont en baisse de 38 % à périmètre et devises comparables par rapport à la même période de 2019. Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre une baisse de 24 % de ses ventes à périmètre et devises comparables au premier semestre 2020 dans un environnement marqué par la fermeture des boutiques dans plusieurs régions du monde. ' Une très forte reprise des ventes est enregistrée en Chine au second trimestre tandis qu'une amélioration progressive est observée depuis mai en Europe et aux Etats-Unis ' indique le groupe. Le résultat opérationnel courant s'établit à 1 671 millions d'euros au premier semestre 2020 et fait ressortir une marge opérationnelle courante de 9 %. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 522 millions d'euros, en repli de -84%.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.58%