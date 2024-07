Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: résultat net part du Groupe de 7 267ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise au premier semestre 2024 des ventes de 41,7 milliards d'euros, en croissance de +2 % en organique.



Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 1 % de ses ventes à 8 058 ME au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en recul de 6 %.



L'activité Vins et Spiritueux enregistre une baisse (-9 % organique) de ses ventes à 777 ME au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant est en recul de 26 %.



L'activité Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance organique de 6 % à 445 ME et l'activité Montres et Joaillerie enregistre une baisse (-3 % organique) à 877 ME de ses ventes.



Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 s'établit à 10 653 ME (contre 11 574 ME au 1er semestre 2023) avec une marge opérationnelle de 25,6 %.



Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 7 267 ME en repli de -14% par rapport au 1er semestre 2023 (8 481 ME).





