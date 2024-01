Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: reprend plus de 3% à 673E, signal baissier repoussé information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - C'est probablement un bel exemple de 'bear trap' : la cassure du plancher des 661E (de fin octobre 2023, les 13, 20 et surtout 27/10) survenue la veille est invalidée et LVMH reprend plus de 3% à 673E.

Pas sûr cependant que LVMH échappe durablement à une correction en direction de 600E (plancher du 3/10/22) puis 550E (testé fin juin 2022).





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.47%