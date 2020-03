Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : répond aux rumeurs sur des achats d'actions Tiffany Cercle Finance • 23/03/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Des rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles le Groupe LVMH s'apprêterait à intervenir en bourse pour acheter des actions Tiffany. ' Ces rumeurs conduisent le Groupe LVMH à rappeler que, conformément aux accords conclus avec Tiffany en novembre 2019, il est actuellement tenu par un engagement de ne pas acheter d'actions Tiffany '.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -1.09%