LVMH : repli du titre, nouvelle offre sur Tiffany ?

(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en repli de près de -1%. LVMH aurait relevé son offre sur Tiffany & Co selon Bloomberg à 130 $ par action. Le groupe de luxe français va pouvoir analyser les comptes du joailler américain selon l'agence de presse. LVMH avait déjà proposé 120 dollars par action, en espèces. Ce qui représentait déjà une prime instantanée de près de 22%, et valoriserait le capital de Tiffany quelque 14,6 milliards de dollars, soit un peu plus de 13 milliards d'euros. À comparer avec la capitalisation actuelle de LVMH, soit 192 milliards d'euros. ' Désormais le leader du luxe offre presque 16 milliards de dollars mais LVMH pourrait devoir encore relever son offre afin de convaincre Tiffany & Co ' indique ce matin Aurel BGC. Tiffany considère qu'il mérite le même genre de multiples que Bulgari, au moment de son rachat par le groupe français, les négociations peuvent encore échouer ' rajoute Aurel BGC. Connu principalement pour sa joaillerie, le groupe américain devrait enregistrer, en 2019, un CA en légère hausse de l'ordre de 4,5 milliards de dollars (contre près de 54 milliards d'euros pour LVMH). Sa marge opérationnelle devrait se maintenir autour de son niveau normatif, soit vers 17% - contre plus de 20% pour LVMH. Chez Bank of America Merrill Lynch, on calcule que l'intégration de Tiffany ferait presque doubler les ventes de la branche Montres et joaillerie de LVMH, qui alors atteindrait 13% du CA global et deviendrait la 3e activité du groupe. Alors qu'elle est à ce jour la plus petite (en chiffre d'affaires) des cinq divisions de LVMH. LVMH a terminé le 1er semestre 2019 avec une dette financière nette de 8,7 milliards d'euros représentant près du quart des capitaux propres. Une proportion que le groupe français peut se permettre de faire grimper, surtout avec les taux d'intérêt actuels.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.93%