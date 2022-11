Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : repasse le cap des 663E, direction 707E ? information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - LVMH semble sur le point d'effacer la résistance des 663/664E des 13/09 et 26/10: en cas de succès, la route du comblement du 'gap' des 695,7E du 19 août serait grande ouverte, avec peut-être un re-test du zénith des 707E du 18 août à suivre.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +5.40%