(CercleFinance.com) - LVMH repart à l'assaut des 730E et plus précisément, du 'gap' des 730,2E du 25/11, lequel s'était ouvert juste en-deçà du zénith des 734,7E inscrit le jour même en clôture (après 733,5E le 19 /11). Les sommets restent donc à portée pour le N°1 européen en terme de capitalisation.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +4.04%