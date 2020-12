Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : repart à l'assaut des 499,5E Cercle Finance • 01/12/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - LVMH repart à l'assaut des 499,5E et tutoie déjà son meilleur niveau de clôture de tous les temps, soit 496E le 3 novembre. Ce rebond de 3% tombe bien car le titre dessinait l'ébauche d'un 'rounding-top sous 499E et une correction plus impulsive aurait pu s'enclencher sous 469,5E, en direction de 448E (50% de retracement du dernier segment haussier 397/499).

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.51%