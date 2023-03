Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

LVMH : renoue avec les 800E, le refuge invulnérable ? information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 16:25

(CercleFinance.com) - Première capitalisation européenne, LVMH ne suit pas du tout la trajectoire du CAC40 et de l'E-Stoxx50 et ne s'est jamais éloigné de son zénith des 830E, et n'a pas davantage compromis sa tendance haussière (support oblique gravitant vers 759E, niveau qui coïncide avec le 'gap' des 758,4E du 10 janvier).



Le titre renoue avec les 800E et poursuit sa consolidation latérale entre 775 et 830E: constitue t'il le refuge le plus invulnérable, loin devant l'obligataire redevenu très volatil ?