LVMH renonce à renégocier le prix d'acquisition de Tiffany-sources

(Actualisé avec précisions, contexte et cours de Bourse) NEW YORK, 5 juin (Reuters) - LVMH LVMH.PA ne va finalement pas chercher à renégocier le prix d'acquisition de Tiffany TIF.N , fixé en novembre à 16,2 milliards de dollars (14,3 milliards d'euros), après avoir envisagé de le faire, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. Bernard Arnault, le PDG du géant français du luxe, a discuté de cette possibilité avec ses conseillers cette semaine, a rapporté Reuters mercredi. Le groupe français se demandait s'il ne pouvait pas faire valoir que Tiffany avait manqué à des obligations prévus dans l'accord de fusion, selon les sources. LVMH a finalement choisi de ne pas mettre ce sujet sur la table pour le moment avec le joaillier américain en raison des obstacles juridiques auxquels risquerait de se heurter cette initiative, ont dit les sources. L'opération n'a pas encore reçu toutes les autorisations réglementaires requises et on ignore pour le moment si LVMH réexaminera le sujet avant sa finalisation, en l'occurrence si la situation financière de Tiffany venait à se dégrader. LVMH et Tiffany n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. A la Bourse de Paris, l'action LVMH a brièvement réduit ses gains après cette information avant de repartir à la hausse. Le titre prenait 2,81% à 401 euros vers 15h15. De son côté, le titre Tiffany se négociait en hausse de 9,1% à 125 dollars en avant-Bourse à Wall Street, effaçant ainsi la majeure partie des pertes essuyées cette semaine. (Greg Roumeliotis version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

