LVMH : remonte vers 660E, peut viser les 675E

(CercleFinance.com) - LVMH rebondit sur 635E (ex-zénith du 22 mai au 3 juin) et remonte vers 660E : le titre ne devrait pas rencontrer de gros obstacle avant 674/676E.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.82%