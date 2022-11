Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : refranchit les 700E, teste les sommets de mi-août information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 14:15









(CercleFinance.com) - LVMH refranchit les 700E et renoue avec les sommets de la mi-août (706E): l'étape suivante ne serait autre que le retracement du zénith historique des 758E du 5 janvier dernier.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.98%