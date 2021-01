Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : refranchit les 500E, retracement des 525,3E en vue ? Cercle Finance • 20/01/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - LVMH refranchit les 500E et conforte sa place de 1ère capitalisation française avec 254MdsE. La prochaine résistance se situe vers 515E (zénith du 15/12) et le principal objectif se situe au niveau du sommet historique des 525,3E du 8 janvier.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.37%