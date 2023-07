Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: referme le 'gap' des 823E, teste un soutien vers 815E information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - LVMH referme le 'gap' des 823E, teste un soutien vers 815E et tente de réintégrer son ancien canal ascendant moyen terme dont la base (430E) a été nettement enfoncée la veille.

La tendance basculerait plus franchement à la baisse sous 805E : une correction en direction de 775E (plancher du 11 mars) s'enclencherait, l'objectif suivant étant l'ex-record absolu des 758E du 5 janvier 2020.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.46%