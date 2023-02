Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : réédite son record absolu à 830E information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 17:47









(CercleFinance.com) - LVMH égale son record absolu à 830E du 3 février et voit sa capitalisation atteindre 416MdsE.

Le titre demeure la locomotive du CAC40 et le franchissement des 830E devient impératif sous peine de voir se former un double-top: en cas de poursuite de la hausse, l'objectif devient 850E, le sommet du canal ascendant moyen-terme.





