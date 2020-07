Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : rechute vers 384E Cercle Finance • 28/07/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Après 2 échecs sous 412/412,8E les 15 et 20 juillet, LVMH ouvre un 'gap' sous 399,25E et rechute vers 384E 371,5E du 15 juin. Le titre devrait revenir tester le support des 371,5E du 15 juin et au-delà, la zone des 350E.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -4.56%