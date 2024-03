Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : rechute sous 830E, surveiller le passage sous 829E information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Mauvaise semaine pour LVMH qui perd plus de 4% en 'hebdo' et rechute sous 830E : le titre revient tester le plancher des 829E du 5 mars.

en cas d'enfoncement, LVMH reviendrait combler le 'gap' des 804,3E du 14 février puis tenterait de s'appuyer sur l'ex-sommet des 780E de fin janvier





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.34%