LVMH : rechute de -3%, sous 696E, les 689,4E sont proches

(CercleFinance.com) - LVMH rechute de -3%, sous 696E et enfonce le plancher des 707E du 19 juin et 2 juillet.

Les nouvelles en provenance de Chine ne sont pas bonnes et le titre semble bien parti pour s'en aller combler le 'gap' des 689,4E du 24 janvier.

Le principal support moyen terme se situe vers 647E (ce plancher annuel a été testé le 17 janvier).





Valeurs associées LVMH 695,70 EUR Euronext Paris -2,89%