(CercleFinance.com) - LVMH rebondit sur 720/722E à 48H d'intervalle et se redresse au contact des 770 et et se rapproche d'un comblement du 'gap' des 771,9E du 4 septembre.

La résistance suivante se situerait vers 777E, l'ex-plancher du 18 août.

En cas de rechute (reprise de la tendance baissière), le principal support se dessine vers 772/775E.











Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.60%