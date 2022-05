LVMH: RBC rehausse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a renouvelé jeudi son opinion 'surperformance' sur LVMH, tout en relevant son objectif de cours sur la valeur de 790 à 815 euros.



Dans une note de recherche, le broker canadien fait remarquer que la marque Dior incarne, de son point de vue, l'un des actifs les plus séduisants au sein du secteur du luxe à l'heure actuelle.



RBC souligne que la deuxième marque du portefeuille de LVMH par la taille affiche un historique flatteur ainsi qu'un potentiel de croissance solide, qui devrait lui permettre d'atteindre le statut de 'géant' du secteur (plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel) d'ici à 2025.



Le courtier précise que la maison de couture et de prêt-à-porter devrait tirer de la tendance à la 'premiumisation' du marché de la maroquinerie et de l'ouverture potentielle de nouveaux magasins.



RBC met également en avant l'héritage 'authentique' de la marque et son modèle économique 'unique', conjuguant défilés de haute couture et produits de beauté.