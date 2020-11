Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : pulvérise un record à 484E Cercle Finance • 11/11/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - S'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé avec l'espoir d'un vaccin '90% efficace', c'est la priorité à l'achat des valeurs du secteur du luxe: record avec l'annonce d'une élection de Biden, record avec l'annonce de Pfizer... il n'y a qu'un sens, en toutes circonstances et c'est la hausse. LVMH inscrit donc un nouveau record absolu (provisoire) au-delà de 484E: le franchissement des 440E validait un objectif de 480E au minimum... et le titre affiche désormais une hausse supérieure à la séquence de la mi-mars (287/363E)... et les 500 sont dans le viseur

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.04%