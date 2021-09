Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : pullback vers 630E, près de 100E de reperdus en 1 mois information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - LVMH enchaine une 4ème séance de repli pullback vers 630E, bientôt près de 100E de reperdus depuis les sommets (716E le 12/08), ce qui serait le cas sur retracement du plancher des 613E des 19 et 26/8 (mais également du 11 mai dernier). En cas d'enfoncement, LVMH comblerait le 'gap' des 596,8E du 13 avril puis celui des 577,3E du 7 avril avant de tester les 525E (plancher des 26 février et 5 mars, ex-zénith du 8 janvier).

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -3.42%