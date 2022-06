Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : pullback sous les 600E information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 15:04









(CercleFinance.com) - LVMH amorce un pullback sous les 600E au lendemain d'une culmination vers 621E, c'est à dire 'pile' au contact de la résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 758E du 5 janvier.

Impossible d'exclure -après un rebond échevelé de +13%- une rechute vers le récent support des 550E, voir le plancher annuel des 542E.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.68%