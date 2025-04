LVMH, Publicis, Valneva... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Catana Group

Le groupe dédié à la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance affichera ses revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025.

FDJ United

Le champion européen des jeux d'argent et de hasard publiera son chiffre d'affaires pour la période de janvier à mars.

GTT

GTT, par l'intermédiaire de son fonds d'investissement GTT Strategic Ventures, annonce sa participation à une levée de fonds de 4,4 millions de francs suisses (environ 4,6 millions d'euros) réalisée par novoMOF, entreprise spécialisée dans les matériaux à haute performance pour le captage du CO2. Cet investissement a été réalisé aux côtés de Shift4Good, Regenerative ltd et d'autres investisseurs. Les nouveaux investisseurs rejoignent les actionnaires institutionnels et privés déjà présents au capital de novoMOF.

LVMH

Au premier trimestre 2025, les ventes de LVMH s'élèvent à 20,31 milliards d'euros en repli de 2% en données publiées et de 3% en organique. Pour autant, le géant du luxe dit avoir " fait preuve d'une bonne résistance et poursuivi sa forte dynamique d'innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé ". L'Europe est toujours en progression à devises et périmètre comparables. Les Etats-Unis connaissent une légère baisse malgré une bonne performance en Mode et Maroquinerie, et en Montres et Joaillerie.

Publicis Groupe

Les investisseurs prendront connaissance des revenus du premier trimestre du géant mondial de la communication.

Valneva

Valneva a annoncé que l'agence de santé brésilienne (ANVISA) avait accordé l'autorisation de mise sur le marché à son vaccin unidose IXCHIQ pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. " La décision de l'ANVISA marque la première autorisation mondiale d'un vaccin contre le chikungunya dans un pays où la maladie est endémique ", souligne la société spécialisée dans les vaccins.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale rendra public l'état de ses ventes du premier trimestre.

Waga Energy

Le producteur de biométhane issu de la valorisation du biogaz des sites de stockage des déchets publiera ses comptes annuels 2024.