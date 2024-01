LVMH, Publicis, STMicroelectronics...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Aramis

Aramis annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 en hausse de 20% à 527,0 millions d'euros. Les ventes totales de véhicules à des particuliers sont en progression de 31,9% par rapport au 1er trimestre 2023 à 26 442 unités. Le spécialiste européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers confirme ses objectifs pour 2024 : à périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par le groupe devraient dépasser le jalon des 100 000 unités et Aramis générer un Ebitda ajusté au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Aubay

Aubay a dévoilé un chiffre d'affaires 2023 de 534,1 millions d'euros, en hausse purement organique de 4%. Ce chiffre d'affaires "tire profit d'un quatrième trimestre qui a vu plusieurs paramètres s'améliorer par rapport au deuxième trimestre et troisième trimestre : taux de productivité des consultants de nouveau au-dessus de 93%, baisse des inter-contrats et reprise d'une légère hausse des effectifs", explique l'entreprise de services numériques.

Boiron

Le laboratoire spécialiste de l'homéopathie indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Carrefour

Carrefour annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe Intermarché en vue de la reprise de 31 magasins. Le parc concerné représente 94 000 mètres carrés, soit 0,3% de la surface de vente de la distribution alimentaire en France. Il a généré en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros. "Le montant de l'acquisition n'est pas significatif", déclare le distributeur. Aux termes de l'accord, Carrefour se substituera à Intermarché pour l'achat de 26 magasins auprès de Casino, les cinq autres magasins seront rachetés directement à Intermarché.

Cegedim

Le spécialiste du numérique en santé communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie détaillera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Getlink

Le chiffre d'affaires consolidé de Getlink s'élève à 1,829 milliard d'euros en 2023, en hausse de 14% à taux de change constant. Dans le détail, le chiffre d'affaires d'Eurotunnel a progressé de 8% à 1,121 milliard d'euros soutenu notamment par la performance du réseau ferroviaire (+26%). Europorte a enregistré une croissance de 9% à 150 millions d'euros. Pour sa part, ElecLink a généré 558 millions d'euros de revenus.

GL events

Le groupe intégré des métiers de l'événement présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Groupe Okwind

Le spécialiste des systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation divulguera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

HRS

HRS a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire au premier semestre 2023/2024 à 12,8 millions d'euros, soit une croissance de 20%, dont 10,9 millions d'euros pour le segment des stations hydrogène, en hausse de 18%. Au 31 décembre 2023, son carnet de commandes ressort à un niveau élevé de 97 millions d'euros, représentant 39 stations à mettre en production entre 2024 et 2027. Pour l'exercice 2023/2024 qui sera clos le 30 juin 2024, HRS vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 31 et 40 millions d'euros.

Hunyvers

Hunyvers affiche un chiffre d'affaires en progression de plus de 10% au premier trimestre de l'exercice 2023/2024, à 26,1 millions d'euros. Le spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs souligne que la contribution de la croissance externe sur ce trimestre s'élève à 2,9 millions d'euros, provenant de l'intégration de trois sociétés : Caravanes Cassegrain, Marine Plaisance et Groupe LBC Nautic. En organique, l'évolution du chiffre d'affaires d'Hunyvers est négative de 0,5%. Hunyvers confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2024/25.

Invibes Advertising

Invibes Advertising a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 14%, à 10,5 millions d'euros au titre de son quatrième trimestre. La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale dégage sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 28,9 millions d'euros, en amélioration de 3%. Le second semestre a été marqué par une bonne dynamique sur l'ensemble des marchés. Les nouveaux pays, en phase start-up (Suède, Norvège, Danemark, Afrique du sud, Pays-Bas, EAU, Pologne, République Tchèque) franchissent en 2023 le seuil du million d'euros de chiffre d'affaires.

JCDecaux

Le spécialiste du mobilier urbain annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

LVMH

Le groupe de luxe publiera ses résultats annuels.

Maisons du monde

L'enseigne d'ameublement et de décoration a annoncé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Manitou

Le spécialiste des chariots élévateurs présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mare Nostrum

L'acteur en gestion des ressources humaines pour les PME/ETI détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Maurel&Prom

Le groupe pétrolier livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mersen

Le fabricant de matériaux avancés et de spécialités électriques indiquera

son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Orapi

Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Publicis Groupe

Publicis Groupe présente sa stratégie pour devenir le premier "Système Intelligent" du secteur grâce à l'intelligence artificielle. Le groupe de communication investira trois cents millions d'euros au cours des trois prochaines années dans ce but. Pour la seule année 2024, le groupe prévoit un investissement de cent millions d'euros, dont 50% dédiés à la formation et au recrutement des équipes, et 50% à la technologie, via l'achat de licences, de logiciels informatiques et d'infrastructures Cloud.

Samse

Le groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Solutions30

Solutions30 a enregistré au quatrième trimestre de 2023 un chiffre d'affaires en hausse de 15,3% à 285,7 millions d'euros. La croissance interne du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies s'est élevée à 14,6%, toujours soutenue par le Benelux : 60,2%. En données comparables, les revenus du groupe ont reculé de 2,9% en France à 106,30 millions d'euros. Sur l'ensemble de 2023, Solutions30 a passé le cap symbolique du milliard d'euros et a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,055 milliard d'euros, en progression de 16,7%. La croissance interne est ressortie à 16,3%.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a enregistré au quatrième trimestre un bénéfice net en recul de 13,8% à 1,076 milliard de dollars. Le résultat d'exploitation du fabricant de semi-conducteurs a baissé de 20,5% pour s'établir à 1,02 milliard de dollar. Le chiffre d'affaires net de 4,28 milliards de dollars a reculé de 3,2% sur un an et de 3,4% par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires plus élevé dans l'électronique personnelle a été contrebalancé par un taux de croissance moins élevé dans l'automobile, a commenté la société

Sword Group

Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques a dévoilé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

VusionGroup

Au quatrième trimestre de l'année, le chiffre d'affaires trimestriel retraité de VusionGroup (ex-SES-imagotag) a atteint le plus haut niveau de son histoire : 241,9 millions d'euros, en progression de 58%. Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires retraité a progressé de 29,7% à 805,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires VAS (logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques) s'est élevé à 109,1 millions d'euros en 2023, en croissance de 17%. Les prises de commandes s'élèvent à 950 millions d'euros sur les 12 mois de 2023, soit une progression de 39%.