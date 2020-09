Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH promet de se défendre "vigoureusement" face à Tiffany Reuters • 10/09/2020 à 13:25









PARIS, 10 septembre (Reuters) - LVMH LVMH.PA va saisir à son tour la justice américaine afin que soit établie la manière dont Tiffany TIF.N a géré la crise liée au nouveau coronavirus, annonce jeudi le groupe dirigé par Bernard Arnault, qui a renoncé la veille au rachat du joaillier américain. "Le conseil d'administration de LVMH (...) a eu l'occasion d'examiner la situation économique actuelle de Tiffany et sa gestion de la crise. Il a constaté que ses résultats du premier semestre et ses perspectives pour l'année 2020 sont mauvais, et significativement inférieurs à ceux des marques comparables du groupe LVMH pendant la période", dit LVMH dans un communiqué. Evoquant la procédure lancée par l'américain à son encontre, le groupe français dit en avoir pris connaissance "avec étonnement" et qu'il "s'en défendra vigoureusement". (Bertrand Boucey et Nicolas Delame)

