Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : production de masques dans les ateliers Louis Vuitton Cercle Finance • 08/04/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Louis Vuitton a lancé la production de plusieurs centaines de milliers de masques non chirurgicaux dans ses ateliers de Marsaz et Saint-Donat (Drôme), de Condé (Indre), de Saint-Pourçain (Allier), de Ducey (Manche), et de Sainte-Florence (Vendée). Trois cent maroquiniers sont mobilisés pour fabriquer des masques barrière alternatifs non sanitaires pour aider à se protéger contre la propagation du Covid19. ' Madame Correia, Directrice du Foyer-Logement Marpa pour les personnes agées à Sainte-Florence, et Monsieur Gaborieau, Directeur de l'EHPAD Saint-Vincent de Paul aux Essarts en Bocage comptent parmi les institutions qui recevront les masques fabriqués par les artisans Louis Vuitton ' indique le groupe.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.38%