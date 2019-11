Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : proche d'un accord avec Tiffany? Cercle Finance • 25/11/2019 à 08:02









(CercleFinance.com) - LVMH serait proche d'un accord pour l'acquisition du joaillier américain Tiffany, pour un prix offert relevé à 135 dollars par action, soit un montant de 16,7 milliards de dollars, à en croire le Financial Times. Pour rappel, le géant français du luxe avait déjà proposé 120 dollars par action. Ceci valorisait la maison new-yorkaise quelque 14,6 milliards de dollars, soit un peu plus de 13 milliards d'euros, contre une capitalisation de LVMH de l'ordre de 190 milliards. Fin octobre, LVMH avait confirmé des discussions préliminaires concernant une éventuelle opération avec Tiffany, précisant néanmoins qu'il n'y avait 'aucune certitude à ce stade que ces discussions puissent aboutir à un accord'.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +1.73%