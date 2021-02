Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : prend 50% de la maison de champagne de Jay-Z Cercle Finance • 22/02/2021 à 15:52









(CercleFinance.com) - Moët Hennessy, une filiale de LVMH, a annoncé lundi une prise de participation de 50% au sein de 'Armand de Brignac', une maison de champagne de prestige appartenant au rapper américain Jay-Z. Ressuscitée en 2006, la marque de champagne - qui se caractérise par ses bouteilles dorées et une gravure d'as de pique en guise d'étiquette - s'est taillée une solide réputation en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, avec des ventes qui ont atteint 500.000 unités en 2019. Moët Hennessy précise que sa prise de participation au sein de l'entreprise s'accompagnera de la signature d'un accord de distribution au niveau mondial.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.09%