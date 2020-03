LVMH pourrait racheter des actions TIFFANY directement sur le marché

(AOF) - Alors que certains redoutent que LVMH abandonne le rachat de Tiffany tant l'écart entre le prix conclu il y a plus de six mois : 135 dollars, et le prix actuel du joailler mercredi, 104 dollars, est élevé. Le numéro un du luxe aurait cependant trouvé la parade lui permettant de mener à bien son offre sans "surpayer" sa cible. Selon Bloomberg, il envisage d'acheter des actions de sa cible directement en Bourse. En conséquence, le titre Tiffany a bondi hier de 13,98% à 126,51 dollars.

