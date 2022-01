Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: porté par ses résultats et l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - LVMH gagne 3,3% à la bourse de Paris, après la présentation hier soir de solides résultats au titre de l'exercice 2021. Dans ce contexte, Invest Securities a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 714 à 755 euros.



'Si la question de savoir à quel niveau la croissance du CA va s'équilibrer demeure, LVMH dispose, au-delà de la puissance de sa division mode-maroquinerie, de relais de croissance multiples, dans les vins-spiritueux, dans la joaillerie, sans compter le retail en retard', juge l'analyste.



Cela dit, le bureau d'études considère que son objectif de cours actualisé à 755 euros 'demeure moyennement rémunérateur, alors que dans le même temps, la sensibilité baissière en est accrue pour une valeur à hauts multiples'.





