LVMH : plusieurs nominations à la direction de Tiffany

(CercleFinance.com) - LVMH annonce ce jour avoir finalisé le processus d'acquisition du joaillier américain Tiffany & Co. En complément de la finalisation de cette opération, LVMH a annoncé plusieurs nominations à la direction de Tiffany. Anthony Ledru est nommé Président-directeur général de Tiffany, à compter de ce jour. Alexandre Arnault devient Directeur exécutif, produits et communication de Tiffany, à compter de ce jour. Michael Burke, Président-directeur général de Louis Vuitton, sera Président non exécutif du Conseil d'administration de Tiffany. Reed Krakoff, Directeur artistique, et Daniella Vitale, Directrice générale adjointe produits et marketing, quitteront Tiffany après une courte période de transition.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.31%