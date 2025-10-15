LVMH, plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120 à la clôture du mercredi 15 octobre 2025

(AOF) - LVMH (+12,22%, à 597,90 euros)

Au troisième trimestre, le numéro un mondial du luxe a renoué avec la croissance (+1% en organique, à 18,28 milliards d'euros) après une baisse de ses revenus de 3% au premier trimestre et de 4% sur les trois mois suivants. Dans son sillage, le titre LVMH a entraîné celui de sa maison-mère Christian Dior, et les autres acteurs du secteur comme Hermès, Kering et L'Oréal. La hausse du luxe a nettement soutenu l'indice CAC 40, car à elles seules, ces quatre sociétés représentent environ 11% de la capitalisation boursière de l'indice phare de la Bourse de Paris.

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25%, les Etats-Unis pour 25%, le Japon pour 7% et le reste de l’Asie pour 31% ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8% du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général avec possibilité de le rester jusqu’à ses 85 ans;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, intégration verticale, de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe ;

- alliance de distribution avec Diageo pour 25% dans les vins & spiritueux,

- rénovation du réseau de distribution de Tiffany, réalisée à 25 % en 2024,

- face aux tarifs douaniers, vers l’implantation de sites industriels aux Etats-Unis,

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur «LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (400 brevets et 5 centres de recherche), programme « HR New Deal » de fidélisation des collaborateurs,

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 100% d’’énergie renouvelable sur sites et en boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100% des produits et recyclage des matières premières à 70%,

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Rotation prudente du portefeuille avec des cessions de petites marques et l’acquisition du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » : prise de participation indirecte dans Moncler, savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 pour une nouvelle visibilité de l’horlogerie et la maroquinerie, séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

Défis

- Environnement fragile :

- hausse de l’épargne face aux tensions géopolitiques,

- forte exposition de la division Vins et Spiritueux (34 % des ventes réalisées aux Etats-Unis) à l’érection des droits de douane américains,

-impact négatif sur la division mode et maroquinerie de la faiblesse de la demande chinoise et du tourisme en Asie (30 % des achats de luxe effectués lors de voyages) ;

- Intégration du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte ;

- Interrogation des analystes sur la force du levier opérationnel, notamment dans la mode et maroquinerie ;

- Après un recul de la marge opérationnelle au 1er semestre, ambition 2025 « de renforcer son avance sur le marché des produits de haute qualité » ;

- Dividende 2024 en hausse à 13 € et programme de rachat d’actions d’1 Md€ au plus.