LVMH: organise la LVMH Watch Week à Miami

(CercleFinance.com) - LVMH organise à Miami la cinquième édition de la LVMH Watch Week depuis le 28 janvier et jusqu'au 1er février 2024, pour présenter les nouveautés de ses six Maisons horlogères aux journalistes et détaillants du monde entier.



Alors que l'édition 2023 réunissait quatre Maisons à Singapour - Bulgari, Hublot, TAG Heuer et Zenith - cette cinquième édition s'étoffe en accueillant également Daniel Roth et Gérald Genta.



' Pour cette 5e édition, la LVMH Watch Week se tient pour la première fois à Miami, aux Etats-Unis, une région stratégique pour notre Groupe ', a déclaré Stéphane Bianchi, Président-directeur général de la Division Montres & Joaillerie de LVMH.



Avec près de 42 000 collaborateurs, plus de 1 000 boutiques et 13 sites de production, les États-Unis constituent un des moteurs de la croissance du Groupe et de ses Maisons.





