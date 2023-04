LVMH: Oddo relève son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 10:20

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 881 à 901 euros.



Le géant du luxe a publié hier soir un CA de 21 035 ME au titre du 1er trimestre, soit une croissance de 17% par rapport à la même période un an plus tôt (contre +9% au 4e trimestre).



Cette publication dépasse les attentes de près de 6% et témoigne 'd'un momentum fort' souligne l'analyste.



'Le groupe note la persistance d'incertitudes d'ordre macroéconomique et se veut vigilant mais confiant, anticipant la poursuite de gains de parts de marché', poursuit Oddo.



Le broker indique rester 'relativement prudent sur le S2 au vu de bases de comparaison plus difficiles en Asie hors Chine et en Europe et d'un marché US désormais en net ralentissement' mais remonte néanmoins ses prévisions sur 2023 'au-delà de l'écart positif observé sur le T1'.



Ainsi, 'au final, nos prévisions CA/EBIT remontent de c.+2% sur la séquence 2023/2024/2025', conclut le bureau d'analyses.