LVMH : Oddo confirme son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que la croissance organique des ventes à +8% sur le 4ème trimestre ressort à peu près en ligne avec les attentes mais a ralenti par rapport aux 11% du trimestre précédent, le résultat opérationnel pour l'année (11,5 MdE) dépasse les attentes mais de peu (consensus proche des 11.4 MdE). Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 471 E.

Le bureau d'analyses estime que la performance en Mode et Maroquinerie reste exceptionnelle ; ' si Bulgari en Joaillerie, les grandes marques en Parfums et Cosmétiques (ventes en croissance à deux chiffres au T4) et Sephora dans la distribution sélective ont performé solidement, la croissance des volumes est restée exceptionnelle au T4 en M&M. notamment chez Louis Vuitton et Dior (croissance organique de la division à +15%) '.

' D'autres facteurs négatifs, certains non récurrents sont, en outre, venus peser sur les résultats : baisse plus visible des résultats de DFS réalisant 30% de son activité à HK en Distribution Sélective, dépréciations de stocks de nouvelles marques de cosmétiques aux USA dans la division Parfums & Cosmétiques, remise au carré chez Tag Heuer en Montres et Joaillerie, poste autres charges lesté de la donation pour Notre Dame et de coûts liés à Tiffany, coût accru de couvertures de change étendues pesant sur le résultat financier ' explique Oddo.

' Pour l'année la marge en M&M ressort à 33.0% (34.7% sur le seul S2 !), c'est nettement au-dessus des attentes et se rapproche des plus hauts historiques récents pour la division (35.3% en 2011). M&M en 2019 pèse près de 64% des résultats opérationnels totaux du groupe ' rajoutent les analystes.