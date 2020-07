LVMH : Oddo confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que les activités Mode et Maroquinerie et Vins et Spiritueux font mieux que prévu sur le 2ème trimestre et le 1er semestre. Les deux grands métiers du groupe font mieux à respectivement -37% et -33%.

' Les revenus du groupe ont plutôt bien résisté sur le T2 affichant un recul global en organique de 38%, c'est mieux que les -42% sur lesquels nous tablions en ligne avec le consensus et plus généralement les -40%/-50% que nous envisageons pour l'ensemble de l'industrie ' indique le bureau d'analyses.

Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 352 E.

' Le recul du résultat opérationnel sur le S1 est plus contenu que prévu pour la division Mode et Maroquinerie à -46% pour un recul des ventes à -23% en publié '.

' Si le CA total S1 fait mieux que les attentes, l'EBIT d'ensemble déçoit modérément cependant (1 671 ME, nous attendions 1 900 ME et le consensus était plus optimiste à 2 300 ME) et le résultat net publié fond à 522 ME (nous attendions un chiffre voisin du milliard) ' rajoute Oddo.