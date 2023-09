LVMH: objectif de cours abaissé chez Stifel information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 10:10

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur LVMH, mais abaisse son objectif de cours de 950 à 850 euros, 'sur la base d'un multiple P/E cible plus bas, reflétant des attentes de croissance en décélération en 2024 et des rendements obligataires en hausse'.



Le broker s'attend à ce que la croissance organique du groupe de luxe et de sa division mode et maroquinerie se normalise à +10% au troisième trimestre 2023, et table sur une hypothèse plus prudente de +7% pour l'année 2024.



Stifel reste toutefois positif sur LVMH, 'compte tenu de la résilience de sa division mode et maroquinerie, d'un portefeuille diversifié avec des caractéristiques relativement défensives et d'une dévalorisation substantielle de l'action depuis la mi-juillet'.