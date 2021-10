LVMH : nouvelle séance de hausse après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre enregistre aujourd'hui une 4ème séance de hausse consécutive (gains de près de +5%).

Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 697 à 712 euros, grâce à la dynamique d'activité favorable du 3e trimestre.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre est ressorti 5% au-dessus des attentes d'Oddo (et 3 % au-dessus du consensus).

' Le segment Mode et Maroquinerie reste le fer de lance de l'expansion avec une croissance à 2 ans qui reste remarquable à +38% et décélère peu par rapport à l'exceptionnel +40% publié pour le 2e trimestre ', rapporte l'analyste.

Dans ce contexte, Oddo ajuste légèrement à la hausse ses prévisions annuelles sur LVMH, avec +2% sur le chiffre d'affaires et les résultats pour l'ensemble de la séquence, afin de tenir compte de l'écart positif sur le 3e trimestre et sur des taux de change plus favorables au 4e trimestre.

Jefferies maintient également sa recommandation d'achat sur le titre LVMH, avec un objectif de cours de 725E.

L'analyste estime que la publication du 3e trimestre et des neuf premiers mois de l'année s'est avérée rassurante, notamment au regard de la hausse de 38 % du segment Mode et Maroquinerie par rapport au 3e trimestre 2019.

' Nous n'avons pas vu de nouveaux sujets d'inquiétude et même si nous restons prudents sur le secteur à court terme, nous considérons toujours LVMH comme structurellement fort ', souligne le broker.

Invest Securities confirme aussi son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 714 E (contre 716 E).

' Comme prévu, la croissance organique de LVMH à l'issue du T3 2021 a décéléré, mais reste à un haut niveau à comparer avec son potentiel de LT (+18% vs +10%e). Surtout, et comme souligné d'entrée dans le communiqué publié par LVMH, comparée à 2019, la croissance réelle des ventes au T3 (+11%), et sur 9 mois, reste comparable à celles du S1 2019 et du T3 autant par activité que par région ' indique le bureau d'analyses.

Invest Securities souligne la solide dynamique toujours insufflée par la surperformance de la Mode & Maroquinerie sur les mêmes périodes de 2019, soit +38%.