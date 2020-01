Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : nouvelle directrice développement environnement Cercle Finance • 08/01/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination d'Hélène Valade en tant que directrice développement environnement, nomination effective depuis le 6 janvier. Elle succède à Sylvie Bénard qui prendra sa retraite au cours de cette année, après une période de transition. Précédemment vice-présidente du développement durable du groupe Suez depuis 2014, Hélène Valade reportera dans ses nouvelles fonctions à Antoine Arnault, membre du conseil d'administration qui pilote par ailleurs la communication et l'image du groupe de luxe.

