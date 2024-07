Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: nouveaux PDG pour Hublot et TAG Heuer en septembre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - LVMH annonce plusieurs nominations au sein de sa division montres, qui interviendront à compter du 1er septembre, dans le cadre de la stratégie d'élévation et de montée en gamme des maisons pour accompagner la croissance de cette division.



PDG de Hublot depuis 2012, dont il a orchestré la croissance durant deux décennies, Ricardo Guadalupe a souhaité se retirer de la gestion opérationnelle de cette maison, dont il deviendra le président d'honneur.



Il sera remplacé comme PDG de Hublot par Julien Tornare, actuellement PDG de TAG Heuer, une fonction qui sera exercée par Antoine Pin, actuellement directeur dénéral de Bvlgari Horlogerie depuis septembre 2019.





Valeurs associées LVMH 690,20 EUR Euronext Paris 0,00%