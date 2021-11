Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : nouveau zénith historique (provisoire) à 731,7E information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - LVMH inscrit un nouveau zénith historique (provisoire) à 731,7E : le risque de double-sommet sous 716/718E (13/08 et 08/11) était écarté depuis le 15/11 mais le franchissement des 726E semble confirmer un potentiel en direction de 760E (résistance oblique moyen terme).

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.92%